Actualidade

O incêndio que deflagrou hoje à tarde numa zona de estacionamento junto aos armazéns El Corte Inglés em Lisboa foi dominado e não causou vítimas, de acordo com os Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O prédio foi evacuado por segurança e a circulação automóvel foi cortada junto ao local, adiantaram os Sapadores no local.

Segundo outra fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa às 16:50 estavam no local 30 homens com oito viaturas.