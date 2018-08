Volta a Portugal

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) venceu hoje a quarta etapa da Volta a Portugal em bicicleta e consolidou a liderança da prova, ao impor-se na chegada às Penhas da Saúde, em plena Serra da Estrela.

Numa etapa de 144,3 quilómetros iniciada na Guarda, menos 27 do que era previsto e à qual foi retirada a passagem na Torre, ponto mais alto de Portugal continental, Alarcón cruzou a meta, coincidente com montanha de categoria especial, após 4:02.19 horas, com 12 segundos de avanço sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira), enquanto o João Benta (Rádio Popula-Boavista) foi terceiro, a 1.13 minutos.

Alarcón, vencedor da Volta a Portugal em 2017, passou a liderar com 52 segundos de vantagem sobre Jóni Brandão, que subiu ao segundo lugar, ao passo que o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), quinto na etapa, caiu para terceiro, a 1.42 minutos do camisola amarela.