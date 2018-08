Incêndios

Um total de 1.531 operacionais estavam envolvidos, às 00:00 de hoje, nas ações de combate às chamas em 29 incêndios indicados na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na Internet.

Destes 29 fogos, apenas cinco estão em curso, outros cinco encontram-se em fase de resolução e os restantes 19 em conclusão.

Os mais preocupantes continuam a ser o que lavra desde as 13:30 de sexta-feira no concelho de Monchique, no distrito de Faro, e o que deflagrou na tarde de domingo em Marvão, no distrito de Portalegre.