Incêndios

Uma projeção do incêndio que lavra desde sexta-feira em Monchique, no Algarve, atingiu hoje uma zona de vegetação da vila, junto ao quartel dos bombeiros, constatou a agência Lusa no local.

As equipas de socorro que estavam em descanso junto ao quartel atacaram prontamente o foco de incêndio com pás e depois com água.

Em frente ao local está a escola EB 2/3 de Monchique, que tem à sua volta pinheiros e alguma vegetação, localizando-se ainda nas proximidades o posto de comando da proteção civil.