Actualidade

Cerca de 700 turistas indonésios e estrangeiros aguardam resgate nas pequenas ilhas Gili, perto de Lombok, no dia seguinte a um sismo que fez pelo menos 91 mortos e centenas de feridos, disseram hoje as autoridades.

Cerca de 200 turistas "indonésios e estrangeiros" já deixaram as três ilhas de Gili, e "ainda há cerca de 700 pessoas à espera de serem retiradas", disse um porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

As autoridades indonésias elevaram hoje para 91 o número de mortos na sequência do forte sismo que atingiu a ilha de Lombok, no domingo, e admitiram que o balanço pode aumentar à medida que decorrem as operações de resgate.