Incêndios

Uma unidade hoteleira no lugar do Montinho, em Monchique, foi evacuada perto das 00:00, com os hóspedes a ser distribuídos por dois outros hotéis junto a Alvor, disse à Lusa um funcionário.

De acordo com este funcionário do Macdonald Monchique Resort & Spa, a ocupação estava a 70%.

O incêndio continua, ao amanhecer, com duas frentes ativas, e a ser combatido por 1.036 bombeiros, apoiados por 303 viaturas.