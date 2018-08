Actualidade

O escanção franco-português Micael Morais tem levado os vinhos portugueses ao mundo da alta gastronomia francesa, em Paris, onde tem trabalhado com 'chefs' dotados de estrelas 'Michelin' e melhorado a imagem do vinho do Porto.

O jovem, de 32 anos, que nasceu em França mas que se sente "ainda mais em casa em Portugal", é atualmente sócio, responsável de sala e 'sommelier' [escanção] no restaurante 'Tomy & co', no sétimo bairro da capital francesa, onde faz questão de dar a provar vinhos portugueses, além dos franceses.

"Gosto de fazer descobrir os vinhos portugueses aqui em Paris. São muito bons. Cada 'terroir' tem a sua particularidade. O Douro, o Dão, a Bairrada, os vinhos do Porto, os vinhos da Madeira, Setúbal. Por todo o lado tem grandes vinhos. É uma opção ousada sim, meter os vinhos portugueses à frente para mostrar que têm o seu lugar na gastronomia francesa", descreveu, admitindo que os vinhos portugueses "são um pouco mal vistos" em França porque são pouco conhecidos.