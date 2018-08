Actualidade

Em trabalho de engenharia de "grande complexidade", as borrachas do açude insuflável de Abrantes estão a ser reparadas desde o início de agosto, em pleno leito do rio Tejo, cujo caudal tem de ser monitorizado hora a hora.

"Este é um trabalho muito complexo porque depende de vários fatores, desde logo a variação dos caudais do rio Tejo", disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Abrantes, João Gomes.

O autarca referia-se às condições que podem pôr em causa a estabilidade dos trabalhos no terreno, que decorrem em pleno leito do rio, onde foi inaugurado em 2007 o açude insuflável, único equipamento do género construído no Tejo, num investimento que rondou os 10 milhões de euros.