Lajes

O novo estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) sobre a contaminação de solos e aquíferos na ilha Terceira deverá estar concluído até ao final do ano, estando previstas novas recolhas em setembro.

"Nos termos contratuais, o relatório com as conclusões deverá ser entregue no final de 2018", adiantou à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Defesa Nacional, numa resposta por escrito.

Em causa está a contaminação de solos e aquíferos na Praia da Vitória, na ilha Terceira, provocada pela Força Aérea norte-americana na base das Lajes, identificada em 2005 pelos próprios norte-americanos e confirmada, em 2009, pelo LNEC, que monitoriza desde 2012 o processo de descontaminação.