O Benfica, em caso de qualificação na terceira pré-eliminatória, vai defrontar no 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol o vencedor da eliminatória entre os russos do Spartak Moscovo e gregos do PAOK Salónica.

O Benfica já sabia que encontraria gregos ou russos, face ao constrangimento do sorteio entre equipas da Ucrânia e Rússia, o que evitaria sempre que o Spartak pudesse ser sorteado com Dínamo Kiev. Os 'encarnados', se passarem, começam a ronda em casa, em 21 ou 22 de agosto, e jogam a segunda mão fora, em 28 ou 29.

Para marcar presença no 'play-off' de acesso à fase de grupos, os vice-campeões portugueses têm de eliminar os turcos do Fenerbahçe, que defrontam na terça-feira, em Lisboa, e em 14 de agosto, em Istambul.