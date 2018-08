Actualidade

O documentário português "Campo", de Tiago Hespanha, venceu o principal prémio do programa "First Look" do Festival de Locarno, dedicado a filmes em fase de pós-produção, no valor de 65 mil euros, revelou a organização.

A oitava edição do "First Look, que decorreu entre 03 e 05 de agosto, apresentou seis obras portuguesas em fase de pós-produção. Cada filme foi apresentado pelo seu produtor a uma audiência composta apenas por profissionais, entre programadores, exibidores, distribuidores e produtores.

Ao filme "Campo", realizado por Tiago Hespanha e produzido por João Matos, da Terratreme, foi atribuído um prémio no valor de 65 mil euros em serviços de pós-produção, patrocinados pelo Cinelab Bucareste, de acordo com informação no 'site' do festival.