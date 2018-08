Sporting

Bruno de Carvalho, que foi destituído da presidência do Sporting, anunciou hoje que vai entregar uma lista para as eleições do clube, na sequência de uma providência cautelar que obriga o presidente da Mesa da Assembleia Geral a recebê-la.

"Jaime Marta Soares tem de receber a lista, sob pena de crime de desobediência e pagamento de uma coima", disse Bruno de Carvalho, durante uma conferência de imprensa na qual Erik Kurgy se mostrou disponível para liderar o projeto 'Leais ao Sporting', caso o antigo presidente permaneça impossibilitado.

No domingo, a candidatura 'Leais ao Sporting' anunciou que Erik Kurgy iria substituir Bruno de Carvalho na liderança da lista.