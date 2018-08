LC

O técnico do Benfica, Rui Vitória deixou hoje elogios ao adversário do encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, o Fenerbahçe, e frisou que os 'encarnados' têm consciência da importância do apuramento.

Na terça-feira, naquela que será a primeira partida oficial da temporada, o treinador bicampeão pelas 'águias' deixou ainda evidente que é importante começar a ganhar e considera que a existir pressão será vista de uma forma positiva.

"Vamos ser uma equipa muito determinada, com a perfeita noção daquilo que queremos com a importância e responsabilidade", começou por dizer o treinador, em conferência de imprensa, analisando de seguida a formação turca: "Vamos encontrar uma equipa com qualidade, bem organizada e vão criar algumas situações para as quais já nos preparámos".