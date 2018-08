Actualidade

(CORREÇÃO): Lisboa, 05 ago (Lusa) - Duas dezenas de galerias e obras de artistas como Adriana Molder, Pedro Cabrita Reis, Jean Dubuffet e Hanns Schimansky constam da primeira edição do Drawing Room Lisboa, a decorrer na Sociedade Nacional de Belas Artes, em outubro, anunciou a organização.

O Drawing Room (salão de desenho) realiza-se na capital portuguesa, nos dias 10 a 14 de outubro, depois de três edições em Madrid, com o objetivo de se afirmar como "marco da arte contemporânea".

A diretora artística da feira, a curadora Maria do Mar Fazenda, destaca a adesão de galerias portuguesas e estrangeiras à iniciativa, como "sinal da recorrência do desenho, na prática artística", e sublinha o número de projetos a solo, produzidos especificamente para o salão, ou de pequenas mostras coletivas, que "convocam o diálogo entre artistas, cruzando gerações e carreiras estabelecidas com nomes emergentes".