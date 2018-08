Actualidade

O Partido dos Trabalhadores (PT) disse hoje que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad será o seu candidato à Presidência da República do Brasil se o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva for impedido de concorrer nas eleições de outubro.

A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, anunciou que Haddad será o candidato a vice-presidente até que as autoridades eleitorais determinem se o candidato preferido do partido, Lula da Silva, pode concorrer.

A presidente do PT também informou que a deputada estadual do Partido Comunista (PCdoB) Manuela D'Avila se tornaria a nova candidata à vice-presidência caso Haddad tenha que encabeçar a coligação do PT.