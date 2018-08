Incêndios

As duas jovens de 20 e 25 anos, internadas em hospitais de Lisboa por terem sofrido queimaduras no incêndio de sábado em Estremoz (Évora), continuavam hoje à tarde numa situação clínica "grave", divulgou a administração de saúde.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) indicou, em comunicado enviado à agência Lusa, que a jovem de 20 anos está internada na Unidade de Cuidados Intensivos de Queimados do Hospital de S. José, integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC).

"A jovem está internada com queimaduras extensas. A situação clínica é grave e complexa, com prognóstico a definir face à evolução clínica", acrescentou o serviço regional do Ministério da Saúde.