Incêndios

Uma septuagenária vítima do incêndio de Monchique, no Algarve, encontra-se hospitalizada na unidade de queimados do Hospital de São José, com "prognóstico favorável", informou hoje a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo uma nota da ARS, no Hospital de São José, do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), encontra-se internada "uma senhora de 76 anos, vítima do incêndio de Monchique".

"A idosa está internada na Unidade de Cuidados Intensivos de Queimados, estabilizada, sendo o prognóstico favorável", acrescentou a nota da assessoria de comunicação da ARS de Lisboa e Vale do Tejo.