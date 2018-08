Actualidade

Lousada, Porto, 6 ago (usa) - A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter provocado, na madrugada de sábado, sete ignições em área florestal do concelho de Lousada, informou hoje aquela força.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu com a colaboração dos bombeiros de Lousada.

"A detenção teve lugar por existirem fortes indícios de, na madrugada do passado dia 4 do corrente mês, ter ateado, pelo menos, sete incêndios florestais com recurso a chama direta em área florestal, num dia em que as temperaturas atingiram máximos históricos no nosso país", lê-se num comunicado enviado à Lusa.