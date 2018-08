Incêndios

Em todo o perímetro do incêndio de Monchique estão a ser registadas "fortes reativações" que, associadas à intensidade do vento, estão a tomar grandes proporções, de acordo com um ponto de situação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

A informação, publicada na página de Internet da ANPC e atualizada às 17:35, era nesta hora a única disponibilizada no 'site' pelas autoridades relativamente ao incêndio que lavra em Monchique.

A Lusa tentou obter esclarecimentos tanto através do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, como do posto de comando instalado em Monchique, o que não foi possível.