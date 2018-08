Sporting

O candidato às eleições no Sporting João Benedito disse hoje que tudo fará "para defender o nome do clube" e "divulgar a cultura desportiva" do mesmo, durante a apresentação formal da sua candidatura no estádio José Alvalade.

"Depois de nos ouvirem e lerem o nosso programa, as pessoas têm-nos transmitido que acreditam que está aqui a cultura do Sporting e o futuro do clube. Isso engradece-me e enche-me a alma e o coração", disse Benedito, frisando que entra na 'corrida' "de corpo e alma".

João Benedito, antigo guarda-redes de futsal do Sporting e internacional português, foi o terceiro candidato a fazer a apresentação formal da candidatura, depois de Frederico Varandas e Pedro Madeira Rodrigues já o terem feito.