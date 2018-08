Incêndios

O presidente da Câmara Municipal de Monchique, no distrito de Faro, afirmou hoje ao final da tarde que as localidades de Caldas de Monchique e Fóia são as que geram maior preocupação no combate ao incêndio na serra algarvia.

Em declarações à agência Lusa, pelas 18:30, junto à localidade de Alcaria do Peso, Rui André classificou a situação que se vive na serra de Monchique como complexa.

Rui André admitiu que já arderam algumas casas de primeira habitação, mas recusou desenvolver o assunto, ressalvando que a contabilização ainda não foi feita.