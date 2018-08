Europeus/Atletismo

O atleta português Tsanko Arnaudov apurou-se hoje para a final da prova de lançamento do peso dos Europeus de atletismo de Berlim, enquanto Francisco Belo acabou eliminado.

Tsanko Arnaudov conseguiu o apuramento ao lançar o engenho a 19,89 metros, ao segundo ensaio, que lhe valeu o sexto lugar no grupo B e 10.º no global, enquanto Francisco Belo foi sétimo no grupo A, 14.º no global, sendo afastado.

"Este lançamento foi tudo menos 'raiva'. Os melhores lançamentos são quando há mais fluidez, mais descontração e velocidade. Quando há raiva e ganância não se vai tão longe. Este foi com os pés bem assentes no chão", explicou o benfiquista no final da sua prova, contente pela interação com o público, que muito o ovacionou.