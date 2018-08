Europeus/Glasgow

A ciclista portuguesa Maria Martins terminou hoje a prova de omnium no nono lugar, nos Campeonatos Europeus de ciclismo de pista, que decorrem em Glasgow, na Escócia, somando 81 pontos nas quatro provas.

Depois de resultados 'modestos' nas primeiras duas provas, scratch e tempo, a jovem portuguesa, a estrear-se em Europeus de elite, melhorou na eliminação e nos pontos, conseguindo subir ao 'top 10' final.

No scratch, Maria Martins foi 17.ª classificada, antes de melhorar no tempo, em que foi 12.ª, o que lhe permitia ser 16.ª classificada, com 26 pontos, a meio da prova de omnium, na qual participaram 21 ciclistas.