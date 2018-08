Actualidade

A Facebook abordou os principais bancos norte-americanos para lhes propor a partilha da informação dos seus clientes que fossem utilizadores da rede social, para lhes propor serviços através do Messenger.

A empresa de Mark Zuckerberg teve vários meses de discussão com o Chase, o banco de retalho do JPMorgan, o Citi e o Wells Fargo, indicou fonte conhecedora do assunto à AFP sob anonimato, sublinhando que o Chase tinha acabado com as negociações.

Zuckerberg deseja ter acesso a informações sobre todas as transações financeiras efetuadas por cartões bancários e conhecer os saldos das contas correntes (depósitos à ordem) dos clientes, ainda segundo esta fonte.