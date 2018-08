Incêndios

A estrada nacional (EN) 266 no Sítio do Porto de Lagos, no concelho de Portimão, foi cortada no sentido de Monchique onde lavra um incêndio desde a passada sexta-feira, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com fonte da GNR de Portimão, a estrada nacional que faz a ligação a Monchique foi cortada devido ao incêndio que está a ser combatido por 1.143 operacionais, apoiados por 363 viaturas segundo dados da página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelas 00:15.

Cerca das 20:00 de segunda-feira, o segundo comandante operacional distrital da Proteção Civil de Faro, Abel Gomes, admitiu no 'briefing' aos jornalistas que o incêndio que pelo quarto dia lavra em Monchique voltou a agravar-se sendo o quadro geral da operação considerado "muito complexo".