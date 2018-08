Venezuela

O Ministério Público venezuelano anunciou, segunda-feira, que estão detidos os autores materiais do atentado de sábado contra o Presidente Nicolás Maduro e que foram estabelecidas as "conexões" internacionais com Miami (EUA) e Bogotá (Colômbia).

O anúncio foi feito pelo procurador-geral designado pela Assembleia Constituinte, Tarek William Saab, durante uma conferência de imprensa em Caracas.

"Estão identificados todos os autores materiais do facto [atentado] e seus colaboradores imediatos. Também se estabeleceu o sítio onde se alojaram em dias prévios à tentativa de magnicídio", disse.