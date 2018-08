Venezuela

O Governo venezuelano decidiu prolongar por mais 90 dias a medida de intervenção administrativa no Banesco Banco Universal, um dos principais bancos privados do país, um processo que deverá terminar a 09 de outubro.

A medida foi aprovada pela Superintendência das Instituições do Setor Bancário da Venezuela (Sudeban) e a resolução foi publicada na Gazeta Oficial que hoje circulou em Caracas com data de 02 de agosto de 2018.

A Sudeban justifica a medida por não ter podido finalizar a avaliação de possíveis atividades suspeitas nas operações que realizam os clientes do banco e também porque o banco possui empresas relacionadas e clientes com relações comerciais com países em jurisdições e zonas geográficas consideradas como de alto risco para as autoridades venezuelanas, como a Colômbia e o Panamá.