O Presidente eleito da Colômbia, Iván Duque, toma hoje posse num contexto que se anuncia difícil, desde as "correções" ao acordo de paz, uma das suas promessas eleitorais, até à relação agitada com a vizinha Venezuela.

O advogado e ex-senador de 42 anos sucede a Juan Manuel Santos que, após dois mandatos, deixa o país no meio de uma tentativa de reconciliação com as ex-Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Além das relações instáveis com a Venezuela, que esta semana acusou Santos de ordenar um atentado contra o líder venezuelano, o novo Presidente terá de responder, ainda, à onda de homicídios de ativistas e ao crescimento das plantações de coca, que atingiram o nível mais alto de sempre.