Pelo menos quatro militares morreram e seis ficaram feridos na sequência de um ataque talibã dirigido a um posto militar na província de Farah, no Afeganistão, informaram hoje as autoridades do país.

De acordo com o porta-voz da província de Farah, Mohammad Naser Mehri, o ataque teve início ao final da noite de segunda-feira e prolongou-se até à manhã de hoje, no distrito de Bala Buluk.

Posteriormente, a força aérea afegã intercetou os combatentos talibãs, matando 19 e ferindo 30, indicou a mesma fonte.