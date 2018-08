Actualidade

O embaixador suíço em Moçambique e presidente do Grupo de Contacto entre o Governo moçambicano e Renamo saudou hoje o acordo sobre a desmilitarização do braço armado do principal partido da oposição, assinalando a disponibilidade para apoiar o processo.

"Gostaria de felicitar calorosamente o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o coordenador da Comissão Política da Renamo, Ossufo Momade, por terem chegado a um acordo sobre a questão dos assuntos militares", disse Mirko Manzoni, em comunicado distribuído hoje em Maputo.

Mirko Manzoni assinalou que a comunidade internacional está pronta para apoiar ambas as partes e todos os moçambicanos visando a instauração de uma paz duradoura.