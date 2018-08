Actualidade

O Governo moçambicano e a Exxon Mobil vão assinar em setembro um contrato para a prospeção e pesquisa de petróleo no âmbito do quinto concurso internacional lançado em 2014, disse hoje o presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP).

Carlos Zacarias afirmou, em declarações à comunicação social em Maputo, que a Exxon Mobil vai realizar a prospeção e pesquisa de gás no distrito de Angoche, província de Nampula, norte de Moçambique, no quadro do acordo que vai rubricar com o executivo moçambicano.

Além da Exxon Mobil, as autoridades moçambicanas selecionaram consórcios liderados pela italiana Eni e pela sul-africana Sasol, no quinto concurso internacional de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos.