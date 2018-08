Actualidade

Os dirigentes do PCP consideraram hoje "inaceitáveis" as notícias sobre insuficiência no atendimento dos serviços de urgência do número telefónico 112, exigindo ao Governo medidas concretas de "reposição dos meios humanos".

"Os registos vindos a público sobre as enormes insuficiências de resposta do serviço 112 são inaceitáveis e requerem a adoção de urgentes medidas de reposição dos meios humanos indispensáveis a um atendimento rápido, como se impõe", lê-se em comunicado.

Para os comunistas, o que está em causa "não se compadece com considerações mais ou menos justificativas ou evasivas que não sejam a da natureza do próprio serviço até porque não é previsível em que momento um dado acontecimento pode ocorrer motivando um maior fluxo de contactos".