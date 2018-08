Actualidade

Milhares de festivaleiros são esperados na 22.ª edição do Festival Meo Sudoeste que vai aquecer os dias e as noites na Zambujeira do Mar (Odemira), a partir de quarta-feira, apesar da descida das temperaturas.

Desde domingo que chegam em grupo, sozinhos ou com os pais que percorrem centenas de quilómetros para deixarem os filhos, ansiosos pelas suas mini-férias, no litoral alentejano.

"Estamos de férias e parámos aqui no Sudoeste para deixar o nosso filho, de 17 anos, que se juntou a um grupo de amigos que veio mais cedo para reservar o espaço", conta à agência Lusa Carlos Batista, de Guimarães, momentos depois de se despedir do filho que faz a sua estreia em festivais.