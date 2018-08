Incêndios

A APROSOC-Associação de Proteção e Socorro pediu hoje a abertura de um inquérito sobre a gestão do combate do incêndio que há cinco dias lavra em Monchique e sugere ao parlamento a formação de uma comissão.

Num ofício enviado à procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e aos grupos parlamentares, a Associação de Proteção e Socorro (APROSOC) diz que "há indícios que podem eventualmente consubstanciar crime, quer por parte de quem gere as operações, quer por parte dos autarcas, manifestando esta associação total disponibilidade para colaborar com as autoridades no apuramento de eventuais responsabilidades".

Assim, a associação sugere a abertura de inquérito sobre a forma como foi e está a ser gerido o combate ao incêndio que lavra em Monchique e sugere à Assembleia da República a constituição de uma comissão independente para investigação.