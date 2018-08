Incêndios

Várias localidades na serra de Monchique estão sem telecomunicações móveis, estando as operadoras a aguardar autorização da Proteção Civil para intervir no terreno e restabelecer a totalidade das comunicações, afirmaram hoje as empresas.

Contactada pela agência Lusa, fonte da NOS confirmou que o incêndio afetou "um 'site' móvel e alguns dos serviços fixos", estando a empresa a aguardar autorização para poder reparar os danos causados.

"Neste momento, os serviços que ainda não estão repostos - um 'site' móvel e alguns serviços fixos -, dependem apenas de autorização da Proteção Civil para que possamos iniciar os trabalhos de reparação da infraestrutura danificada e restabelecer, o mais rápido possível, os serviços aos clientes que foram afetados", informou.