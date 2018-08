Incêndios

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apelou hoje à população, sobretudo à do concelho de Monchique, no distrito de Faro, Algarve, para que obedeçam às indicações e orientações das autoridades em caso de evacuação, devido aos incêndios.

A retirada das habitações, nalguns casos de forma coerciva, pelos militares da GNR, tem sido uma das queixas de moradores que tiveram de ser retirados das suas casas, em consequência do incêndio que deflagrou ao início da tarde de sexta-feira em Monchique, e que já provocou 30 feridos, um em estado grave, e que obrigou à retirada de mais de 250 pessoas, residentes nos concelhos de Monchique e de Portimão, onde as chamas já chegaram hoje.

"Em caso de evacuação preventiva, por indicação das autoridades, as pessoas devem cumprir com as instruções dadas e não devem nunca voltar atrás, para uma área já evacuada. Devem manter a calma, auxiliar crianças, idosos ou familiares com limitações de mobilidade e levar os seus animais de companhia. Não devem perder tempo a recolher objetos desnecessários e, se possível, deixar acesas as luzes exteriores da habitação", apela a GNR, em comunicado hoje divulgado.