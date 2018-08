Incêndios

O incêndio que lavra em Monchique, no Algarve, há cinco dias, continua com duas frentes ativas, cujo combate vai ter uma forma mais robusta, anunciou hoje a segundo comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"Existem duas frentes de incêndio onde existem mais pontos quentes e onde vamos entrar de forma mais robusta, sendo no lado virado no [concelho] de Silves e no lado virado para a zona da Foia", disse aos jornalistas Patricia Gaspar, no encontnro com a comunicação social, na escola secundária de Monchique.

De acordo com a responsável, o combate não assenta numa nova estratégia, "mas sim numa utilização mais robusta, nomeadamente das máquinas de rasto".