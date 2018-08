Actualidade

O ministro do Ambiente lembrou hoje em Abrantes a criação o ano passado do programa 'Porta de Entrada', para assegurar que a reconstrução das habitações atingidas pelo incêndio em Monchique vai ser apoiada pelo Governo.

"De facto, este Governo fez aprovar um programa que não existia, não existia o ano passado quando aconteceram tão dramáticos incêndios em Pedrógão e também na primeira quinzena de outubro, e que é o programa Porta de Entrada, que é exatamente um programa para apoiar aquela que é a reconstrução de habitações quando existem catástrofes, naturais, entre elas, naturalmente, os incêndios", afirmou João Matos Fernandes, à margem de uma reunião com a Comissão de Acompanhamento sobre Poluição do Tejo, que decorreu em Abrantes, no distrito de Santarém.

O incêndio na zona de Monchique começou na sexta-feira e está hoje a ser combatido por mais de 1.200 operacionais, tendo se estendido até aos concelhos de Silves e Portimão. Até ao momento, o fogo provocou 30 feridos, um deles em estado grave.