Incêndios

O combate ao incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Monchique, no Algarve, está a ser dificultado pela intensidade do vento, disse hoje à Lusa o presidente da autarquia, Rui André.

"Esperava-se que a noite [de segunda-feira] fosse uma oportunidade para reduzir as frentes mais preocupantes e mais ativas, mas, na verdade, o fogo está a ganhar uma proporção enorme com o vento", disse o autarca cerca da 01:30, após um 'briefing' no posto de comando que reuniu as várias autoridades presentes no terreno.

Rui André manifestou-se preocupado com as chamas na Fóia, onde na terça-feira à tarde algumas pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas, "por precaução", sendo esta uma zona de "difícil combate" onde os bombeiros sentem "dificuldades", aliadas à impossibilidade de "posicionar máquinas de rasto".