Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram e oito estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação se ter afundado nas Filipinas, informaram hoje as autoridades.

A Guarda Costeira das Filipinas adiantou que se encontravam 16 pessoas na embarcação que se afundou a 30 de julho e que foi resgatado apenas um sobrevivente.

"A Guarda Costeira das Filipinas, em conjunto com as forças armadas, a polícia local e o pessoal da unidade do governo local, enviou equipas de busca para procurar os passageiros restantes que são todos residentes de Tawi-Tawi", disse o porta-voz daquela entidade, o capitão Armand Balilo.