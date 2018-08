Actualidade

Mais de 70 mil pessoas ficaram desalojadas, na sequência do sismo que atingiu, no domingo, a ilha indonésia de Lombok, anunciaram hoje as autoridades.

Estas pessoas não têm acesso a comida, a água potável ou a medicamentos, alertaram.

"Intensificámos os esforços para retirar as pessoas, mas ainda há muitos problemas no terreno", declarou o porta-voz da agência de Gestão de Desastres indonésia, Sutopo Purwo Nurgroho.