Actualidade

O comércio externo da China cresceu 8,6% nos sete primeiros meses do ano, em termos homólogos, para 16,72 biliões de yuan (2,1 biliões de euros), foi hoje divulgado.

As exportações chinesas aumentaram 5%, entre janeiro e julho, em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as importações avançaram 12,9%, de acordo com dados oficiais.

Durante aquele período, o excedente chinês fixou-se em 1,06 biliões de yuan (133,7 mil milhões de euros), uma redução homóloga de 30,6%, afirmou a Administração Geral das Alfândegas chinesas.