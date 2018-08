Incêndios

A Ordem dos Engenheiros solidarizou-se com os cidadãos e municípios afetados pelo incêndio que lavra desde sexta-feira em Monchique e disponibiliza-se para ajudar, à semelhança do que aconteceu há um ano, com o fogo de Pedrógão Grande.

Numa nota enviada às redações, a Ordem recorda a ajuda disponibilizada aquando dos incêndios em Pedrógão Grande, no ano passado, e a criação da bolsa técnica solidária, à qual aderiram mais de 470 engenheiros, que nunca foram solicitados.

"Recorde-se que, em junho de 2017, foi criada uma Bolsa Técnica Solidária, à qual aderiram de imediato 474 engenheiros voluntários, dispostos a colocar os seus conhecimentos técnicos ao serviço das entidades públicas e dos cidadãos, e que nunca foram chamados a participar em qualquer ação de recuperação ou prevenção", sublinha a Ordem dos Engenheiros.