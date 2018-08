Actualidade

Mais de 18.600 cães perigosos e potencialmente perigosos estão registados em Portugal, mas pouco mais de 300 pessoas receberam formação para poderem ter estes animais e apenas oito treinadores de cães perigosos foram certificados pelas autoridades.

De acordo os dados disponibilizados à agência Lusa pelas autoridades, a PSP formou 177 detentores de cães perigosos e a GNR outros 126.

Segundo as alterações introduzidas à lei em 2013, apenas as pessoas com formação específica podem ter cães perigosos (com histórico de violência) ou potencialmente perigosos (devido às suas características físicas).