Incêndios

Dois meios aéreos e mais de 1.400 operacionais estavam pelas 08:00 de hoje a combater as chamas do incêndio na zona de Monchique, que entra no seu sexto dia de atividade, segundo informação da Proteção Civil.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, mais de 1.400 operacionais estão no terreno, apoiados por quase 450 viaturas e por dois meios aéreos.

O ponto da situação disponível na página da Proteção Civil indica que se regista "em todo o perímetro" do fogo fortes reativações que, associadas à intensidade do vento, "tomam de imediato grandes proporções".