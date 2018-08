I Liga 2018/19

A I Liga de futebol 2018/19 arranca na sexta-feira com o FC Porto à procura de manter o estatuto de campeão nacional, perante um Benfica reforçado e um Sporting que ainda é uma incógnita, devido aos problemas diretivos.

Como é habitual, os três 'grandes' aparecem como os principais candidatos ao título, numa temporada em que o Sporting de Braga parece querer chegar ainda mais à frente, depois da excelente imagem que deixou durante a pré-temporada.

Nacional e Santa Clara, que garantiram a subida de divisão na última temporada, são as "caras novas" desta edição, que terá ainda um Belenenses diferente do habitual, a atuar no Estádio Nacional, em Oeiras, e não no tradicional Restelo, devido à rutura que aconteceu entre a SAD e o próprio clube.