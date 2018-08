Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que Macau registe em 2020 o maior rendimento 'per capita' do mundo, destronando o Qatar, de acordo com as últimas projeções da instituição.

Os dados divulgados pelo FMI a 27 de julho, agora alvo de análise, indicam que Macau apresenta neste momento um rendimento 'per capita' de 105 mil euros, só ultrapassado pelo Qatar, com 111 mil euros.

Em 2020, o rendimento 'per capita' de Macau deverá subir para os 124 mil euros, quase o triplo da média das economias mais avançadas como a Austrália, Estados Unidos, Áustria, Reino Unido e China continental.