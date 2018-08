Actualidade

A ajuda financeira do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) a Moçambique até ao final do próximo ano está limitada a 81 milhões de dólares por causa do excessivo endividamento do país, que impede o acesso ao financiamento soberano.

Segundo o Documento Estratégico do banco sobre Moçambique entre 2018 e 2022 ('Country Strategy Paper', no original em inglês), a que a Lusa teve acesso, "os recursos disponíveis para Moçambique estão no 14.º ciclo de financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF, entre 2017 e 2019), no valor de 87,2 milhões de dólares (56,3 milhões de Unidades de Conta, a 'moeda' do BAD) e no próximo ciclo do ADF (de 2020 a 2022), bem como na janela do BAD para projetos não soberanos".

Ao longo das 79 páginas do documento, os analistas deixam claro que "Moçambique não pode atualmente aceder à janela de financiamento soberano por causa da insustentabilidade da dívida pública", mas salientam que "à medida que o Governo implementa medidas de consolidação orçamental e negoceia com os credores uma reestruturação da dívida e a primeira tranche da produção de gás se concretiza, aumentando o crescimento do PIB, as condições de crédito podem evoluir durante o CSP".