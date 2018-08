Actualidade

O avançado português Rafael Leão, que rescindiu o seu vínculo com o Sporting, assinou um contrato com o Lille válido por cinco temporadas, anunciou hoje o clube da Liga francesa de futebol, em comunicado.

"Estou muito contente por ter a possibilidade de jogar no Lille. O clube mostrou muito interesse e eu estou certo de que vou poder evoluir e despontar. Nestes últimos dias, tudo passou muito rápido, mas não pude recusar este desafio que me era proposto", referiu Rafael Leão, citado pelo clube no seu sítio oficial na Internet.

Autor de dois golos em cinco jogos na equipa principal do Sporting, na época passada, Rafael Leão foi um dos nove jogadores que avançaram com pedidos de rescisão de contratos com o emblema 'verde e branco'.