Incêndios

A Proteção Civil regista hoje de manhã uma "situação mais estável" em relação ao fogo que lavra na serra de Monchique, Algarve, mas são "expectáveis" reativações a partir das 15:00, devido às condições meteorológicas.

Num 'briefing' realizado em Monchique, no distrito de Faro, a 2.ª comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, informou que durante a noite foi possível "fazer bons progressos" no combate, estando as operações "mais estabilizadas no terreno" comparativamente à tarde de terça-feira.

Contudo, para hoje preveem-se ventos que poderão chegar aos 35/40 quilómetros por hora e uma temperatura máxima de 35 graus, além de uma humidade relativa que poderá chegar aos 50%, o que configura um cenário semelhante ao de terça-feira, durante o dia.